Roland Garros 2024: Paolini travolge Andreescu e vola agli ottavi di finale

Jasmine Paolini approda agli ottavi di finale del Roland Garros 2024. L’azzurra ha sconfitto in tre set la canadese Bianca Andreescu con il punteggio di 6-1 3-6 6-0 in un’ora e 33 minuti di gioco. Salvo un passaggio a vuoto nel secondo set, partita sempre in controllo per la lucchese classe ’96, come testimonia anche la durata dell’incontro. Si tratta del secondo ottavo di finale slam della carriera per Paolini dopo gli Australian Open di questa stagione. Per la tennista italiana c’è una grossa chance di arrivare ai quarti, dal momento che affronterà la russa Elina Avanesyan, numero 70 Wta, che ha sconfitto a sorpresa la cinese Qinwen Zheng.

IL TABELLONE FEMMINILE

LA CRONACA DEL MATCH – Primo set senza storia, in cui l’azzurra si invola subito sul 4-0 con due break e sigilla di fatto il parziale. Andreescu trova il contro break con cui prova parzialmente a riaprire il set, ma Paolini non ci sta e chiude 6-1. Il secondo set è decisamente più equilibrato, con la canadese che mostra qualche sprazzo di talento da campionessa slam qual è, soprattutto a rete con un paio di demi volée di pregevole fattura. La numero 12 del seeding risponde colpo su colpo, ma nell’ottavo gioco arriva un passaggio a vuoto fatale: Andreescu ne approfitta, si porta a casa il break e subito dopo chiude il set 6-3 riportando l’incontro in parità. Si tratta però di un fuoco di paglia, perché da qui in poi la canadese esce completamente dal match: Paolini parte forte e si prende subito il break, poi concede anche il bis e vola sul 4-0. La sua avversaria tira i remi in barca e l’azzurra ne approfitta per chiude con un bagel che vale l’incontro e gli ottavi di finale.