Roland Garros 2023, Zverev: “Ho perso un po’ la concentrazione nel terzo set, ma buona vittoria”

“Una buona vittoria, nel terzo set ho perso un po’ la concentrazione pensando erroneamente che la partita fosse già finita. Sono stato bravo a trovare di nuovo il focus mentale per chiudere e soprattutto in vista del prossimo impegno”. Così Sasha Zverev parla in conferenza stampa al termine del match di ottavi di finale vinto contro Dimitrov al Roland Garros. Ora la sfida contro Etcheverry: “Non so se giocheremo di nuovo in sessione serale. A me piace, e in effetti oggi abbiamo finito entrambi in tarda serata. Probabilmente il match tra Rune e Ruud ha più appeal del nostro, ma hanno sempre giocato durante il giorno finora. Vedremo, a me sta bene tutto”.