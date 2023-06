Roland Garros 2023, Rune: “L’esperienza conta molto nel 3 su 5. Contro Ruud sarà una bella partita”

“Le partite tre cinque sono molto diverse rispetto a quelle che giochiamo di solito. L’esperienza è fondamentale e io ho usato quella derivante dalla sconfitta subita contro Rublev in Australia. Ho provato a fare qualcosa di diverso e ha funzionato”. Così Holger Rune commenta la vittoria in cinque set su Cerundolo, che gli ha dato i quarti di finale al Roland Garros per il secondo anno di fila. Ora, come dodici mesi fa, la sfida contro Ruud: “Fu una bella partita, con secondo e terzo parziale equilibrati. Quest’anno a Roma sono riuscito a batterlo per la prima volta, speriamo possa essere una bella partita giocata in un’atmosfera speciale. Sarà difficile”.

Rune è tornato anche sull’episodio del punto non dato a Cerundolo dopo un doppio rimbalzo non visto dal giudice di sedia: “Mi dispiace per quello che è successo, durante lo scambio stavo colpendo la pallina e non mi sono accorto del doppio rimbalzo. Poi vedendo il replay ho notato la cosa, ma il punto era già fiito e l’arbitro aveva chiamato il punteggio”.