Totti: “L’Italia Femminile giocherà i Mondiali e le ragazze meritano di andare in tv”

A poco più di due mesi dall’inizio dei Mondiali Femminili, Francesco Totti ha lanciato un appello per la visione delle partite delle nostre azzurre impegnate nella prossima competizione sportiva. Per lo storico capitano della Roma non trova giustificazioni il fatto che ancora non sia stata garantita una copertura in tv dei Mondiali.

Queste le parole di Totti sul Mondiale: “Non è bello sapere che, a meno di due mesi dall’inizio del Mondiale femminile, non ci sia ancora una copertura televisiva che possa permettere a noi tifosi di seguire le nostre ragazze che, dopo tantissimi sacrifici per veder riconosciuti i propri diritti, meritano il massimo sostegno e, quindi, la massima visibilità. Comunque auguro a loro e alla Fifa, che tanto sta facendo per far crescere il movimento femminile, di portare a casa il migliore dei successi“.