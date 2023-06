Roland Garros 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 4 giugno con Musetti-Alcaraz e Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2023 per la giornata di domenica 4 giugno. Iniziano gli ottavi di finale, con in campo la parte bassa del tabellone femminile e quella alta del tabellone maschile. Ciò vuol dire che tornano protagonisti Sonego e Musetti: il piemontese giocherà alle 11:00 contro Khachanov, mentre nel pomeriggio ci sarà da seguire quella che si preannuncia una meravigliosa sfida tra Musetti e Alcaraz. Di seguito il programma completo.

COURT PHILIPPE CHATRIER

Ore 11:00 – Pavlyuchenkova vs (28) Mertens

a seguire – (3) Djokovic vs Varillas

a seguire – (1) Alcaraz vs (17) Musetti

a seguire – Stephens vs (2) Sabalenka

COURT SUZANNE LENGLEN

Ore 11:00 – (11) Khachanov vs Sonego

a seguire – Muchova vs Avanesyan

a seguire – Svitolina vs (9) Kasatkina

a seguire – Ofner vs (5) Tsitsipas