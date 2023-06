Gp Spagna, Alonso: “Perso dei punti importanti. Peggiore macchina dell’anno”

Tanta e tanta delusione per Fernando Alonso dopo la gara del Gp di Barcellona in Spagna. Da padrone di casa il pilota spagnolo teneva a fare bene davanti al suo pubblico, ma alla fine si è dovuto accontentare di un settimo posto che sta stretto allo stesso. Queste le parole di Alonso a Sky Sport.

“Una macchina non buona quest’oggi, forse la peggiore della stagione. In un weekend difficile abbiamo perso punti sulla Mercedes ma guadagnati alcuni su Ferrari. Speriamo di recuperare in Canada. Tutto il lavoro che si fa fuori dalla pista risulterà importante, come visto per la Mercedes. Anche noi porteremo degli aggiornamenti, sia in Canada ma anche a Silverstone“.