F1 GP Spagna 2023, Vasseur: “Grande potenziale della macchina, problemi di incostanza”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, al termine del complicato Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Il potenziale della macchina è grande, ma abbiamo problemi di incostanza e gestione del degrado gomma. Il potenziale della macchina c’è, in qualifica abbiamo un buon passo mentre in gara fatichiamo non poco. Il primo stint con le hard per Leclerc è stato complicato, mentre successivamente con la stessa gomma è andata meglio. Con Sainz abbiamo invece avuto difficoltà nello stima centrale dove abbiamo perso addirittura quindici secondi. Ripeto che la macchina ha delle grandi potenzialità e prima o poi riusciremo a sprigionarlo”.

“Dal punto di vista degli aggiornamenti abbiamo fatto certamente dei passi avanti, specialmente sulla prestazione singola, riuscendo a liberare un percorso di sviluppo per le prossime gare. La Mercedes? Non me l’aspettavo così forte, però se guardiamo le ultime gare i risultati tra noi e loro sono in linea. Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro, non importa quanto sarà lungo questo tunnel. È chiaro il problema che abbiamo sulle gomme, siamo troppo incostanti”, ha concluso Vasseur.