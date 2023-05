Roland Garros 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 28 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2023per la giornata di domenica 28 maggio. Come da tradizione si parte un giorno prima a Parigi rispetto alle altre prove degli slam e saranno cinque i nostri azzurri già in campo nella giornata inaugurale. Camila Giorgi avrà l’onore di giocare sullo ‘Chatrier’ contro la beniamina di casa Alizè Cornet. Sara Errani sfiderà Teichmann, mentre al maschile avremo Arnaldi contro Galan, Musetti contro Ymer e Sonego contro Shelton. Di seguito il programma completo.

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Ore 11:00 – Kostyuk vs (2) Sabalenka

a seguire – Vesely vs (5) Tsitsipas

a seguire – Cornet vs Giorgi

Non prima delle 19:00: Mannarino vs Humbert

COURT SUZANNE-LENGLEN

Ore 11:00 – (11) Khachanov vs Lestienne

a seguire – (8) Sakkari vs Muchova

a seguire – Djere vs (7) Rublev

a seguire – Collins vs (3) Pegula

COURT SIMONNE-MATHIEU

Ore 11:00 – Goffin vs (13) Hurkacz

a seguire – (21) Linette vs Fernandez

a seguire – (WC) Cazaux vs Moutet

a seguire – Niemeier vs (9) Kasatkina

COURT 6

Ore 11:00 – (Q) Ofner vs Cressy

a seguire – McDonald vs (24) Korda

a seguire – (Q) Zidansek vs (19) Zheng

a seguire – Errani vs Teichmann

COURT 7

Ore 11:00 – (29) Zhang vs Frech

a seguire – (WC) Kokkinakis vs (20) Evans

a seguire – (28) Mertens vs (LL) Hruncakova

a seguire – (17) Musetti vs M.Ymer

COURT 8

Ore 11:00 – Parrizas Diaz vs (Q) Hunter

a seguire – Kubler vs (LL) Diaz Acosta

a seguire – (Q) Tauson vs Sasnovich

a seguire – Shevchenko vs Otte

COURT 9

Ore 11:00 – (WC) Kypson vs (Q) Albot

a seguire – (Q) Bejlek vs Rakhimova

a seguire – Carballes Baena vs (Q) Nava

a seguire – Sherif vs Brengle

COURT 12

Ore 11:00 – (Q) Martinez vs Griekspoor

a seguire – Arnaldi vs Galan

a seguire – (Q) Townsend vs (24) Potapova

a seguire – Bondar vs (27) Begu

COURT 13

Ore 11:00 – Udvardy vs (Q) Shymanovich

a seguire – Isner vs Borges

a seguire – (30) Shelton vs Sonego

a seguire – (15) Samsonova vs Volynets

COURT 14

Ore 11:00 – Podoroska vs (WC) Ponchet

a seguire – Fucsovics vs (WC) Grenier

a seguire – (WC) Jeanjean vs (WC) Birrell

a seguire – (Q) Pouille vs (LL) Rodionov