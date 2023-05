Psg, Galtier commenta il titolo di Campioni di Francia: “Non lo banalizziamo, bisogna festeggiare”

Galtier ha parlato a Canal+ Foot dopo il pareggio per 1-1 in casa dello Strasburgo che ne è valso il titolo di campione di Francia. “E’ l’undicesimo campionato del PSG e va onorato, dobbiamo festeggiare non bisogna banalizzarlo. In questo momento penso a mia moglie che non ha avuto una stagione facile, e a Luis Campos che in settimana ha perso la mamma, dedichiamo a lui la vittoria di questo titolo”. Poi ha concluso: “Adesso tireremo le somme e valuteremo la stagione, l’anno prossimo andrà meglio”.