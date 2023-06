Roland Garros 2023, programma e orari sabato 10 giugno con finale femminile

È stato ufficialmente pubblicato il programma del Roland Garros per quel che concerne sabato 10 giugno, giornata interamente dedicata alle finali. In particolare, domani si assegneranno i trofei del singolare femminile e del doppio maschile. Si partirà con la finale femminile tra Iga Swiatek e Karolina Muchova, inizio previsto per le ore 15: la polacca partirà favorita e cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma attenzione perché la ceca conduce per 1-0 nel computo degli scontri diretti. A seguire, la finale del doppio maschile: i belgi Gille e Vliegen affronteranno la coppia formata dal croato Dodig e dallo statunitense Krajicek.

ROLAND GARROS – IL PROGRAMMA DI SABATO 10 GIUGNO

Non prima delle 15:00 – (1) Swiatek vs Muchova [finale singolare femminile]

A seguire – (4) Dodig/Krajicek vs Gille/Vliegen [finale doppio maschile]