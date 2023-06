Manchester City-Inter, Calhanoglu: “Non sento la pressione. Voglio alzare la Champions”

Una finale di Champions League a casa propria. Questa la storia di Hakan Calhanoglu che con l’Inter inseguirà la vittoria della Coppa delle Grandi Orecchie nella partita contro il Manchester City. Il turco ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole.

Le parole di Calhanoglu: “Sono contento ed orgoglioso di giocare la finale nel mio paese che mi supporterà sicuramente. Spero di segnare un gol. Sappiamo che non sarà facile vincere, in quanto il City è una squadra fortissima. Possiamo impensierirli. Sarà speciale giocare ad Istanbul, voglio godermi questo momento. Magari non succederà più per me una finale di Champions. Per questo dobbiamo giocarcela. La gente della Turchia sta con me, è dietro di me. Gundogan gioca per la Germania, i turchi saranno con me. Proverò a dare tutto per questa coppa. Non sento la pressione. Avevo grande fiducia in me stesso e nella squadra soprattutto dopo la partita di Barcellona. Voglio godermi la partita di domani. Come sono arrivato qui ieri ho pensato solo a sollevare la Coppa”