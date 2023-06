Gp Italia, Bezzecchi: “Bagnaia più veloce, soddisfatto del mio passo gara”

“Il venerdì è un giorno importante, sono contento del mio passo, del giro che mi mancava. Si profila una sfida Bezzecchi-Bagnaia? Non lo so. Di certo Pecco ha qualcosa più di me, per adesso è un po’ più forte in alcuni punti della pista. Ma se sistemiamo qualcosa gli arriviamo un po’ più sotto. Siamo andati un po’ meglio anche nel time attack che mancava un po’ nelle gare precedenti. Infine abbiamo sfruttato al meglio la soft, fatto tempi migliori e siamo passati in Q2″. Queste le parole di Marco Bezzecchi, pilota della Ducati targata Mooney 46 Racing Team, alla fine delle seconde prove libere del venerdì del Gp d’Italia.