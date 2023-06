Mondiale Under 20: l’Israele compie l’impresa, eliminato il Brasile ai supplementari

Impresa dell’Israele al Mondiale Under 20. I ragazzi di Haim battono il Brasile ai supplementari 3-2 al termine di una sfida pazza all’Estadio San Juan del Bicentenario. I verdeoro si portano avanti con il gol di Marcos Leonardo al 56′ e vengono ripresi da Khalaili 4 minuti dopo. Si va ai supplementari e Matheus Nascimento segna il 2-1 al 91′ ma l’Israele risponde ancora dopo soli due minuti con Shibli. Al 108′ Turgeman segna il 3-2 che regala la qualificazione ai suoi nonostante i due rigori sbagliati in due minuti di Madmon e Ibrahim al 113′ e al 115′. L’Israele vola in semifinale dove affronterà la vincente di Usa-Uruguay.