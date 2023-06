Roland Garros 2023, il presidente Vucic si congratula con Djokovic: “Il più grande di tutti i tempi”

Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è felicitato con Novak Djokovic per la sua “grandiosa vittoria” nella finale di oggi al Roland Garros, definendo il campione serbo “il più grande di tutti i tempi”. “Mi congratulo con lei, Djokovic, e la ringrazio di tutto. Grazie per la grandiosa vittoria di oggi che ha reso felici tutti i cittadini serbi e ha confermato che nella storia del tennis lei non ha uguali. Le auguro ancora tante vittorie per la gioia di tutti i fedeli tifosi che la seguono”, ha scritto Vucic sul suo profilo Instagram. Al messaggio ha allegato una foto di Novak Djokovic con la scritta ‘Il più grande di tutti i tempi’.

