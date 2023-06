Virtual Global Games 2023, l’Italia conquista 85 medaglie e il terzo posto in classifica generale

L’Italia torna dai Virtus Global Games di Vichy, in Francia, con ben 85 medaglie e un terzo posto nella classifica generale dietro Francia e Australia. Una trasferta molto positiva per il team azzurro guidato dal DT Giancarlo Marcoccia, che nei cinque giorni di gare ha conquistato 30 ori, 26 argenti, 29 bronzi. Soddisfazioni anche dal canottaggio, dal karate e dal taekwondo, che hanno contribuito al terzo gradino del podio ottenuto dagli azzurri Fisdir in Francia. “Un grandissimo risultato per i nostri Azzurri ai Global Games 2023, il più grande evento agonistico al mondo per atleti con disabilità intellettive e relazionali. 85 medaglie complessive testimoniano l’enorme crescita di questo movimento. Merito della tenacia e della volontà delle atlete e degli atleti nonché dell’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico e da tutta la Federazione. Complimenti al Presidente Borzacchini e alla FISDIR. Avanti così”, è quanto ha dichiarato il Presidente del CIP Luca Pancalli.