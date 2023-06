Taekwondo, Grand Prix Roma 2023: Simone Alessio fuori dal podio

Simone Alessio fuori dal podio al Grand Prix di Roma di taekwondo. Il fuoriclasse dei Vigili del Fuoco (undici giorni fa campione iridato -80 kg alla rassegna di Baku) è stato sconfitto ai quarti di finale dal sudocreano Geon-Woo Seo, che ha avuto la meglio in tre round (3-6, 5-3, 13-14 i punteggi parziali). “Ho dato tutto quello che avevo in una gara spettacolare – esordisce Alessio post match – Il pubblico del Foro è stato fantastico, lo ringrazio a nome di tutta la squadra e gli chiedo scusa di non aver portato una medaglia, perché se lo meritava”.

Un periodo ricco di emozioni per l’azzurro, “ma ora queste emozioni usciranno fuori – continua – Mi preparo per i Giochi Europei di Cracovia col mio spirito di… rosicone: non voglio andare in vacanza con una sconfitta, non me la godrei appieno, quindi andrò in Polonia per fare bene e con voglia di rivincita. Sono rammaricato ma non deluso”. Per il presidente della Fita, Angelo Cito è tempo di bilanci dopo un torneo che non ha visto arrivare medaglie in casa azzurra: “E’ stato un evento bellissimo, abbiamo superato tutti i quanti record precedenti, non è arrivata la medaglia, però c’era stato un campionato del mondo a una settimana di distanza. I nostri atleti erano provati, va bene uguale. Non c’è amarezza, si è vista una crescita importante dei nuovi ragazzi che abbiamo inserito nel ranking internazionale, questo è un fatto molto positivo”.