Roland Garros 2023, forfait di Elena Rybakina: la kazaka si ritira prima di giocare

Elena Rybakina si ritira dal Roland Garros. Colpo di scena nella mattinata odierna con la recente vincitrice degli Internazionali BNL d’Italia che ha dato forfait e non giocherà il suo match di terzo turno sul Philippe Chatrier contro la spagnola Sara Sorribes Tormo che così accede agli ottavi di finale senza giocare. Rybakina, testa di serie numero quattro del seeding, era una delle grandi favorite per la vittoria finale. Il suo forfait è dovuto a problemi respiratori per via di un’influenza e per via della febbre molto alta.

