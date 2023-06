Udinese-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Redazione 15

“Domani chiudiamo la stagione, poi la società a livello di numeri presenterà quelle che sono le varie prospettive a seconda della competizione che faremo. A tutto c’è una soluzione, c’è un’ottima base per l’anno prossimo. Si vede tutto nero, ma delle cose fatte buone ci sono, non bisogna farsi trascinare”. Parola di Max Allegri alla vigilia di Udinese-Juventus, una gara che chiude una stagione difficile e complicata, ma che può ancora regalare un piazzamento in Europa League. Non dipenderà solo dai bianconeri e intanto Allegri si sofferma anche su un futuro da scrivere in vista della data del 10 luglio. Di seguito, le parole del tecnico bianconero in conferenza.