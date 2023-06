Roland Garros 2023, day 6: Fognini e Musetti, sfide con vista sulla seconda settimana. Sonego può battere Rublev

Al Roland Garros è già tempo di terzo turno: nella giornata odierna torneranno in campo i giocatori impegnati nella parte alta del tabellone maschile e le giocatrici impegnate nella parte bassa di quello femminile. Tempo, dunque, del ritorno in campo del numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, ma anche di tanti giocatori azzurri. Dopo aver perso il suo numero 1, con la sconfitta al secondo turno di Jannik Sinner, il tennis italiano andrà infatti a caccia di riscatto: tre alfieri tricolore sono pronti a scendere in campo nel day 6 del torneo per andare alla ricerca della seconda settimana nello Slam parigino.

Il menù azzurro si aprirà con la sfida di Lorenzo Sonego. Nel secondo match in programma sul Suzanne Lenglen, il piemontese, che lasciando per strada un solo set ha battuto Ben Shelton e Ugo Humbert, affronterà Andrey Rublev, settima forza del seeding. Il russo, che nell’edizione dello scorso anno si spinse sino ai quarti di finale, arriva alla sfida con Sonego con due vittorie in quattro set: prima su Laslo Djere all’esordio e poi sul beniamino di casa, Corentin Moutet.

I precedenti dicono 2-1 (contando anche la sfida a livello Challenger nel 2016) in favore del tennista moscovita, ma Sonego ha vinto l’ultimo confronto: 3-6 6-4 6-3 nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Dopo aver conquistato il suo terzo accesso al terzo turno negli ultimi quattro anni, Sonego proverà ora a tornare agli ottavi a Parigi. Il piemontese è riuscito a compiere questo passo solamente nel 2020, quando si arrese poi in tre set a Diego Schwartzman.

È dal 2019 invece che Fabio Fognini non disputa un ottavo di finale al Roland Garros. Le prestazioni delle ultime settimane lasciano però ben sperare per un accesso alla seconda settimana, che ad inizio torneo sarebbe stata difficilmente pronosticabile. Dopo aver eliminato la decima forza del seeding, Felix Auger-Aliassime, e aver regolato in tre set anche Jason Kubler, il 36enne ligure troverà dall’altra parte della rete Sebastian Ofner. Per la seconda volta in carriera al terzo turno di uno Slam (ci era già riuscito a Wimbledon nel 2017), il qualificato austriaco ha sconfitto in tre set Maxime Cressy all’esordio e Sebastian Korda al secondo turno. L’inedita sfida tra Fognini e Ofner è in programma come terzo match sul Campo 14.

Un confronto tra teste di serie attende invece Lorenzo Musetti, numero 17 del seeding, e Cameron Norrie, numero 14. Il match del carrarino è in programma sul Simonne Mathieu come terzo incontro di giornata dalle 11. Musuetti si è reso protagonista di due autorevoli vittorie contro Mikael Ymer prima e Alexander Shevchenko poi, ma è reduce da quattro sconfitte consecutive contro top 20 negli Slam. Due di queste sconfitte sono arrivate proprio a Parigi: la prima contro Novak Djokovic al quinto set negli ottavi del 2021 (unica volta in cui il toscano si è spinto così avanti nello Slam parigino) e la seconda contro Stefanos Tsitsipas al primo turno del 2022. Il tennista azzurro proverà a sfatare questo tabù contro un Norrie che ha sofferto all’esordio contro Benoit Paire, sconfitto in cinque set, e poi battuto in tre set Lucas Pouille al secondo turno. Nell’unico precedente, ad imporsi è stato Musetti: 3-6 6-4 6-1 agli ottavi di finale di Barcellona quest’anno.

Non ci saranno purtroppo tenniste azzurre impegnate nel tabellone femminile dopo le sconfitte di Sara Errani e Camila Giorgi. Scendono comunque in campo la testa di serie numero 2, Aryna Sabalenka, che affronterà Kamilla Rakhimova, e la numero 3 Jessica Pegula, che aprirà il programma sul Philippe Chatrier con Elise Mertens.

Tra gli uomini, invece, occhi puntati non solo su Carlos Alcaraz, ma anche su Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Se il numero 1 del mondo affronterà Denis Shapovalov nell’ultimo match sul Philippe Chatrier, il serbo sarà impegnato sullo stesso campo nel terzo incontro in programma, dove sfiderà quell’Alejandro Davidovich Fokina che lo scorso anno lo eliminò al terzo turno del Rolex Monte-Carlo Masters. Sarà infine Diego Schwartzman l’avversario di Tsitsipas.