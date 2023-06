Brescia-Cosenza, caos anche fuori dallo stadio: auto incendiate e scontri nel post-partita

Sono proseguite, come facilmente prevedibile, anche all’esterno dello stadio le tensioni nel post-partita di Brescia-Cosenza, ritorno dei playout di Serie B. Alcuni tifosi della formazione di casa hanno infatti creato il caos, incendiando alcune auto e scontrandosi con le forze dell’ordine nel tentativo di raggiungere il gruppo di tifosi del Cosenza che si era reso protagonista di questa trasferta in Lombardia al seguito della propria squadra. Nel frattempo, giocatori e famiglie costretti a rimanere negli spogliatoi fino a notte fonda, prima di poter finalmente uscire dal ‘Rigamonti’ e tornare a casa.

Ricordiamo che il match era stato precendemente interrotto in via definitiva a pochi secondi dal termine dei minuti di recupero a causa del lancio di fumogeni da parte dei tifosi di casa dopo aver subito il gol dell’1-1 che significava retrocessione per gli uomini della squadra allenata da Gastaldello. Dopo una sospensione di circa 30 minuti, il direttore di gara ha deciso di fischiare la fine dell’incontro, lasciando il risultato sul 1-1.