Roland Garros 2023, due italiani in finale nel doppio juniores: Sciahbasi e Vulpitta sognano a 17 anni

Ci sono due italiani in finale al Roland Garros 2023. Non è uno scherzo, ma la realtà dei fatti, ovviamente riguardante non i tabelloni principali, dove purtroppo i sogni di gloria si sono fermati agli ottavi, ma nel torneo juniores di doppio, dove ad appena 17 anni Lorenzo Sciahbasi e Gabriele Vulpitta hanno raggiunto la finale contro la coppia numero 1 del seeding formata dal russo Demin e dal messicano Mendez. L’atto conclusivo, al quale i due azzurri arriveranno dopo aver battuto Camus/Hrazdil in due set tiratissimi, si giocherà sabato 10 giugno alle ore 11 sul Campo 6.