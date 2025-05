Jannik Sinner, involontariamente, è tornato ad attirare l’attenzione dopo la finale di Roma e alla vigilia del Roland Garros: ecco cos’è successo.

Jannik Sinner è arrivato a Parigi e ha già iniziato a lavorare con la sua squadra per l’importante competizione che lo attende dopo essere arrivato in finale agli Internazionali d’Italia. A fermare il n.1 del mondo è stato, su terra a Roma, solamente Carlos Alcaraz ma il Masters 1000 è andato ben oltre le aspettative.

Dopo la squalifica dei tre mesi concordata con la Wada, il tennista italiano è infatti approdato a Roma per riprendere il ritmo partita e per recuperare la forma fisica e mentale in vista del Roland Garros. Ma ha poi fatto anche molto di più: è riuscito ad arrivare in finale dove solo un imbattibile Alcaraz non gli ha permesso di conquistare il trofeo.

Le sensazioni sono buone in vista dell’Open di Francia e gli occhi sono (quasi) tutti puntati su di lui. Tanto che ha fatto il giro del web quello che è accaduto proprio il giorno dopo la finale della Capitale italiana a Copenaghen. Il tennista si è rilassato in Danimarca ma qualcuno lo ha riconosciuto e ha raccontato l’esperienza di averlo visto e di aver avuto la possibilità di parlare con lui qualche minuto.

Retroscena Sinner: il retroscena dopo la finale di Roma

Ai microfoni del tabloid danese ‘B.T.’, Mette Dahl – donna che ha riconosciuto Jannik Sinner per strada a Copenaghen – ha dichiarato: “È stato così casuale. Stavo camminando a Nyhavn (ovvero il porto della capitale, ndr.) e all’improvviso eccolo lì davanti a me”.

“All’inizio – ha spiegato – pensavo non fosse possibile, perché aveva giocato la finale a Roma la sera prima. Ma poi, per scherzo, ho detto ‘Jannik!’, e lui si è girato. Poi ho dovuto pensare in fretta. Non riesco a credere che potesse girare tranquillamente senza essere disturbato. Forse in quel momento non c’erano tifosi di tennis intorno a lui”.

Ha poi continuato dicendo: “Ho detto solo ‘ciao’ e ho scattato una foto – ha dichiarato la donna – Poi gli ho detto che non vedevo l’ora di vederlo giocare al Roland Garros tra poco. Lui ha semplicemente risposto ‘grazie’. Forse era un po’ timido o solo sorpreso di essere riconosciuto. Ma era di buon umore“.

“Non ci credo ancora”. Tanto che: “Se potessi scegliere una persona al mondo da incontrare, sarebbe proprio lui. Incontrarlo è stato così surreale. Non ha senso per me. E ho anche dovuto ingrandire le foto dopo, per essere assolutamente sicura che fosse davvero lui”, ha poi riferito in conclusione.