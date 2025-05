Osimhen è sempre più vicino alla Juve e per questo il club ha già trovato un sostituto: arriva proprio dai bianconeri.

Il primo obiettivo della Juventus per la prossima stagione è Victor Osimhen. I bianconeri sperano di centrare l’obiettivo quarto posto per approdare in Champions League e avere così a disposizione il budget necessario per andare all’assalto dell’attaccante nigeriano. Osimhen è attualmente in prestito al Galatasaray, con cui ha conquistato la Super Lig e la Coppa di Turchia a suon di gol (36 reti e 8 assist in 40 presenze complessive), ma farà rientro a Napoli a fine stagione.

Non per restarci, dato che i partenopei hanno già deciso di cederlo definitivamente: la clausola rescissoria per i club esteri è di 75 milioni di euro, pertanto la Juventus dovrà sborsarne almeno 80-85 per convincere Manna e De Laurentiis a lasciarlo partire in direzione Torino. Giuntoli vuole chiudere il prima possibile per evitare che qualche altro club possa inserirsi per l’ex Lille.

Osimhen è infatti molto corteggiato dalle squadre di Premier League e anche altri club vogliono fare un tentativo. Tra questi c’è proprio il Galatasaray, letteralmente trascinato dal bomber nigeriano in questa stagione, e i rivali del Fenerbahce su precisa richiesta di Mourinho. L’impressione è che però la Juve sia ormai troppo avanti: con l’arrivo di Osimhen i bianconeri cederebbero almeno una delle loro pedine nel reparto offensivo.

Addio alla Juve: altro che Osimhen, hanno scelto proprio lui

Dusan Vlahovic è il principale indiziato a fare le valigie ma occhio anche a Randal Kolo Muani, dato che non è detto che Juventus e PSG trovino l’accordo per la permanenza a Torino dell’attaccante francese. Il Fenerbahce, stando agli ultimi rumors, è interessato a entrambi gli attaccanti: vista l’impossibilità di arrivare a Osimhen il club di Istanbul vuole provare a convincere uno dei due bomber juventini.

Kolo Muani non vuole tornare a Parigi a fare la riserva. L’attaccante della Nazionale francese si trova bene a Torino e gradirebbe proseguire la sua avventura in bianconero ma guarda con attenzione anche ad altre proposte interessanti, tra cui proprio quella dei ‘Canarini gialli’.

Tuttavia il Fenerbahce si è mosso da tempo anche per Dusan Vlahovic: l’ex viola non rinnoverà il contratto con la Juventus in scadenza nel 2026 ed è quindi destinato a lasciare la Continassa in estate. Per il bomber serbo i bianconeri potrebbero accontentarsi di circa 35 milioni di euro.