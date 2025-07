L’annuncio del vicepresidente del Galatasaray, Metin Ozturk, intervistato dai media turchi sulla trattativa per l’acquisto di Osimhen dal Napoli.

Ormai è fatta, Victor Osimhen è pronto a tornare a essere, questa volta in maniera definitiva, un calciatore del Galatasaray. Almeno secondo quanto rivelato dal vicepresidente del club turco Metin Ozturk. “Abbiamo fatto l’offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. La questione verrà risolta entro 48 ore”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Così, parlando a margine dell’assemblea della Federazione calcistica turca ai media locali, Ozturk ha sottolineato che “affronteremo la Champions League passo dopo passo. Prima puntiamo ai quarti di finale, poi alle semifinali e alla finale. Ogni giocatore vuole giocare per il Galatasaray, anche Victor Osimhen e lo vogliamo con noi”.

La trattativa tra il club di Istanbul e quello del presidente De Laurentiis, dovrebbe chiudersi sulla base dei 75 milioni della clausola rescissoria, che il Galatsaray vorrebbe pagare in più rate e che il Napoli vorrebbe non fossero più di due. Nelle prossime ore si attendono novità che, come rivelato dal numero due turco, dovrebbero mettere la parola fine alla telenovela, portanto alla fumata bianca.