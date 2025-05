Il weekend di F1 è ufficialmente iniziato a Monaco ma occhio a quello che è successo a Leclerc: non ha potuto evitare l’incidente, c’è il video.

La Formula 1 torna in scena anche in questo fine settimana e, dopo Imola, i piloti si metteranno alla prova a Monaco. Il weekend è partito a tutti gli effetti e gli occhi saranno puntati soprattutto su Charles Leclerc che vivrà la gara come pilota di casa. Proprio lui si è ritrovato ad essere coinvolto però in un incidente non per sua colpa.

Charles Leclerc, a Monte Carlo, si è reso subito protagonista nella sessione di FP1: il monegasco vive la casa con uno spirito particolare, essendo casa sua, e vuole spingere al massimo per fare del suo meglio con la Ferrari. Un po’ come successo soprattutto lo scorso anno o comunque anche in quegli precedenti.

Nonostante le difficoltà e l’incidente avvenuto in pista, Leclerc è riuscito comunque a superare anche un velocissimo Verstappen e si è piazzato in prima posizione con un tempo di 1:11.964. Il tutto al netto dell’incidente avvenuto nei primi minuti non per sua volontà o colpa. La speranza ora è che la vettura non sia rimasta danneggiata e che si possa continuare su questa scia anche per i prossimi fino ovviamente alla gara di domenica.

F1 Monaco, il video dell’incidente in cui è coinvolto Leclerc: ecco cos’è successo

Charles Leclerc, sul circuito monegasco, si è mosso molto bene e ha messo tra sé e Verstappen secondo classificato bene 163 millesimi. La sensazione è che nella sessione di FP2 (prevista sempre oggi alle ore 17) si possa scendere ulteriormente con i tempi ma dovrà essere ancora una volta il pilota a maneggiare al meglio la SF-25. Dal canto suo, Lewis Hamilton ha chiuso al nono posto e dovrà necessariamente spingere di più se vorrà fare di meglio.

A far notizia è stato però anche l’incidente in cui è stato coinvolto Leclerc. Lance Stroll non ha captato bene l’avvisaglia della sua squadra – che gli aveva appunto preannunciato l’arrivo ad alta velocità del pilota della Ferrari – si è mosso all’improvviso verso destra ed è finito nella traiettoria del monegasco. L’impatto è stato inevitabile.

Via radio Leclerc ha subito comunicato di avere strane sensazioni sul funzionamento del volante ma poi è riuscito a chiudere al meglio la prova. La speranza è che non ci siano stati problemi più seri. In ogni caso il pilota dell’Aston Martin è stato convocato dai Commissari e si attendono novità su eventuali provvedimenti.