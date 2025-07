Momenti di pura gioia per Jannik Sinner, che in tre set batte Ben Shelton e approda in semifinale a Wimbledon.

L’ultima partita disputata da Jannik Sinner sul terreno di Wimbledon sembrava presagire notizie non troppo incoraggianti per i fan del numero uno al mondo. Il fastidio al gomito, infatti, ha fatto pensare al peggio. Eppure contro Ben Shelton (numero 10 al mondo), nonostante la condizione non ancora al massimo, il numero 1 al mondo è riuscito a trionfare.

Lo statunitense, nonostante la sua esuberanza, non riesce a reggere i colpi dell’altoatesino. La partita, durata 2 ore e 21 minuti, termina con il punteggio di 7-6(2), 6-4, 6-4. Un risultato che per Sinner significa aver centrato, per la seconda volta in carriera, la semifinale a Wimbledon.

Sinner in semifinale a Wimbledon: il numero 1 vince anche fra le difficoltà

Sinner non concede neppure un match a Shelton, riuscendo a mettere in campo una partita giocata in maniera saggia, sfruttando i punti deboli dell’avversario e cercando di convivere con il dolore che avrebbe potuto impensierirlo un pò troppo. Anche se le condizioni fisiche, come confermato dallo stesso numero 1, sono in deciso miglioramento.

Quello contro Ben Shelton è il successo numero 45 contro un top 10 per Sinner, che continua a macinare record – con la partita di oggi, è anche il giocatore più giovane ad aver raggiunto le semifinali in quattro eventi consecutivi del Grande Slam maschile da Rafael Nadal nel 2009.

La prossima partita in programma per Sinner lo vedrà sfidare il vincente del match fra Flavio Cobolli (numero 22 al mondo) e Novak Djokovic (numero 6 al mondo).