Victor Osimhen può rimanere in Serie A ma non vestirà la maglia della Juventus: sul bomber nigeriano c’è un’altra big.

Sono in molti a chiedersi quale sarà il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante è corteggiato da molti top club ma le cifre necessarie per acquistarlo non consentono a nessuno di fare il passo più lungo della gamba. Nel suo contratto con il Napoli c’è una clausola rescissoria per i club esteri da 75 milioni di euro: il club partenopeo ha già fatto sapere che non è intenzionato a fare nessuno sconto.

Sul giocatore c’è da tempo anche la Juventus ma Manna e De Laurentiis sono stati molto chiari: l’intenzione è di non rinforzare una diretta concorrente per il titolo a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile (più o meno intorno ai 100 milioni di euro). Osimhen – reduce da una stagione in prestito al Galatasaray con 37 gol in 41 presenze – è il primo obiettivo dei bianconeri, che sognano di formare una straordinaria coppia d’attacco con Jonathan David.

Eppure c’è chi è convinto che in Italia non sia la Juve la squadra più avanti nella corsa al giocatore. Luciano Moggi ha parlato dell’attaccante di proprietà del Napoli ai microfoni di 1 Station Radio, sottolineando che gli azzurri commetterebbero un errore nel cedere Osimhen a una delle rivali per lo scudetto.

Osimhen in Serie A: altro che Juve, va in un’altra big

“Ha tante possibilità all’estero e penso che questa soluzione possa essere un’opzione concreta”, ha detto Moggi, che non esclude nemmeno una permanenza a Napoli nel caso in cui non dovessero arrivare proposte all’altezza. L’ex direttore generale della Juventus ha poi parlato di una voce che gli è arrivata in questi giorni e che pare tagliare fuori i bianconeri.

“Più Milan che Juventus, anche perché la Juve ha un’altra grana da sistemare, che è quella di Vlahovic – le parole di Moggi – Parliamo di 75 milioni per il nigeriano, mica bruscolini, quindi per i bianconeri è complicato”. Per l’ex dirigente la cessione dell’attaccante serbo è molto difficile, sempre a causa dei costi: oltre al prezzo del cartellino, infatti, bisogna tenere conto dell’oneroso ingaggio dell’ex viola.

Ecco perché a detta di Moggi c’è il concreto rischio che Vlahovic decida di andare a scadenza per poi liberarsi a parametro zero. In tal caso per la Juve diventerebbe economicamente impossibile lanciare l’assalto a Osimhen: i bianconeri lascerebbero così campo libero al Milan.