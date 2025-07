Da domani, 10 luglio, la città di Chuncheon, nella regione coreana del Gangwon, ospiterà il prestigioso “World Taekwondo Demonstration & Breaking Championships”.

Il 10 luglio 2025 la città di Chuncheon, nella regione coreana del Gangwon, ospiterà il prestigioso “World Taekwondo Demonstration & Breaking Championships”, manifestazione internazionale che celebra le due anime più spettacolari del Taekwondo: l’arte dimostrativa e le tecniche di rottura.

A rappresentare l’Italia sarà l’ormai celebre “Ciao Team”, la selezione azzurra di atleti di alto livello che porteranno sul campo di gara tutta la passione, la tecnica e la creatività che contraddistinguono il Taekwondo italiano.

Nella competizione Demonstration, il Ciao Team sarà composto da sette atleti: Andrea Norbiato, Federico Serain, Valentina Arlotti, Beatrice Coradeschi, Emanuele Fugazza, Filippo Di Vincenzo e Luca Matellini. Il gruppo gareggerà come squadra mista, rispettando i requisiti di composizione previsti dal regolamento e metterà in scena una performance coreografica di massimo cinque minuti, valutata per completezza, difesa personale, tecniche di rottura e struttura complessiva.

Accanto alla prova a squadre, il Ciao Team sarà protagonista anche nelle prove individuali di Breaking, dove si sfideranno nelle categorie Multiple Kick, Spinning Kick e Freestyle Breaking. A scendere in pedana saranno: Giada Bronzetti (Multiple Kick femminile), Beatrice Coradeschi (Spinning Kick femminile), Valentina Arlotti (Freestyle femminile), Michelangelo Sampognaro (Multiple Kick maschile) e Cristian Borello, impegnato in entrambe le prove Spinning Kick e Freestyle maschile.

Le parole del presidente Cito

“La disciplina del freestyle – ha dichiarato il Presidente Angelo Cito – ha un potenziale straordinario per raccontare il taekwondo oltre le sue declinazioni più classiche. È forma, creatività, tecnica e racconto. Il lavoro del Ciao Team rappresenta una risorsa strategica per la Federazione e per la diffusione del taekwondo, soprattutto ora che il freestyle è oramai inserito nel calendario di tutte le competizioni ufficiali della World Taekwondo, sia a livello mondiale che continentale.”

Il regolamento della competizione, promosso da World Taekwondo e organizzato dalla Korea Taekwondo Association, prevede un sistema a cut-off con criteri di valutazione che spaziano dalla precisione all’esecuzione tecnica fino all’impatto visivo delle performance. Un’occasione unica per il Ciao Team di confrontarsi nuovamente, dopo i trionfi nella prima edizione, con il meglio del panorama mondiale, in un contesto dove spettacolo e tradizione si fondono per onorare lo spirito del Taekwondo.