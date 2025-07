Sono 20 gli azzurri convocati, di cui 10 uomini e 10 donne, dalla Federazione Italiana dello Sport Universitario per l’atletica leggera alle Universiadi.

La Federazione Italiana dello Sport Universitario ha ufficializzato l’elenco dei convocati per l’atletica leggera alle Universiadi che si terranno nella regione tedesca Reno-Ruhr (atletica a Bochum dal 21 al 27 luglio). Sono 20 gli azzurri convocati, di cui 10 uomini e 10 donne, alcuni dei quali già stabilmente in Nazionale assoluta.

Tra loro, hanno partecipato al trionfo degli Europei a squadre di Madrid le ottocentiste Eloisa Coiro e Laura Pellicoro, i quattrocentisti Edoardo Scotti e Alessandra Bonora, le sprinter Dalia Kaddari e Vittoria Fontana, il saltatore Matteo Oliveri, i lanciatori Giorgio Olivieri, Enrico Saccomano, Sara Verteramo. Pellicoro torna in azione da campionessa in carica del 2023 degli 800 e dei 1500, in squadra anche un’altra vincitrice della passata edizione di Chengdu: Alice Muraro nei 400 ostacoli.

I CONVOCATI

Uomini: Edoardo Scotti (400), Tommaso Maniscalco (800), Manuel Lando (alto), Matteo Oliveri (asta), Enrico Montanari (triplo), Riccardo Ferrara (peso), Enrico Saccomano (disco), Giorgio Olivieri (martello), Giovanni Frattini (giavellotto), Andrea Cosi (20 km marcia)

Donne: Vittoria Fontana (100), Dalia Kaddari (200), Alessandra Bonora (400), Eloisa Coiro (800), Laura Pellicoro (800-1500), Elena Carraro (100hs), Alice Muraro (400hs), Asia Tavernini (alto), Sara Verteramo (peso), Sara Nestola (mezza maratona)