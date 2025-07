La Swiatek non fa sconti e approda in semifinale anche a Wimbledon dopo aver battuto la russa Samsonova: è la prima volta per lei in carriera.

Per la prima volta in carriera Iga Swiatek si è qualificata in semifinale a Wimbledon, superando ai quarti la russa Samsonova in due set: ecco il punteggio e chi incontrerà al prossimo turno.

Swiatek rompe un tabù e non sbaglia a Wimbledon: conquista la semifinale

Iga Swiatek solamente a Wimbledon non aveva mai conquistato la semifinale ma stavolta non ha commesso passi falsi e in due set ha superato Ljudmila Samsonova con il punteggio di 6-2 7-5. Un secondo set più sofferto, in cui però l’ex n.1 del mondo non ha mollato e ha lottato per conquistare il penultimo atto del Grande Slam.

Ora Swiatek attende solamente di scoprire chi sarà la vincente di Andreeva-Bencic; dall’altra parte del tabellone ci sarà invece la sfida tra Sabalenka e Anisimova. Le semifinali del tennis femminile si disputeranno entrambe nella giornata di domani – giovedì 10 luglio – sul Centrale del Grande Slam londinese e saranno tutte da vivere.