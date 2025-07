Sarà Novak Djkovic ad affrontare Sinner in semifinale a Wimbledon: Flavio Cobolli si arrende al serbo.

Una delle due semifinali maschili di Wimbledon avrebbero potuto regalare il sogno di un nuovo derby italiano, questa volta fra Jannik Sinner e Flavio Cobolli, ma Novak Djokovic ha messo cuore e racchetta per infrangerlo.

Il serbo (numero 6 al mondo) riesce a ribaltare il primo set conquistato dall’italiano (numero 22 al mondo) e vince col punteggio di 6-7, 6-2, 7-5, 6-4, dopo 3 ore e 13 minuti. Nonostante lo spavento sul secondo matchpoint, è bastato poco per Djokovic per chiudere la partita ed approdare così in semifinale, dove lo attende – ancora una volta – il numero 1 al mondo.

Cobolli fa sognare, ma Djokovic si impone: ora c’è Sinner

Quanto fatto da Flavio Cobolli quest’oggi presso il Campo Centrale di Church Road è stata una vera e propria magia, per tutti gli italiani e tutti gli appassionati, ma che si è dovuta scontrare con la grandiosità di un tennista che affronterà la sua 14esima semifinale inglese.

L’italiano è riuscito a giocarsela fino alla fine con l’avversario più temuto e temibile del cartellone sino ad ora, arrivando anche ad annullare due set point che non impediscono, però, a Djokovic di spuntarla al terzo.

La semifinale vedrà ancora una volta, dunque, Jannik Sinner contro Novak Djokovic. L’attesissima sfida, al termine della quale solo uno strapperà il pass per la finalissima dei Championships 2025, si terrà venerdì 11 luglio.