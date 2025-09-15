Ranking WTA: Paolini sempre n.8, Bronzetti scivola, Cocciaretto risale. Fossa Huergo da record al n.250
Tre azzurre restano in Top 100: Paolini leader tricolore a Shanghai con la nazionale per la Billie Jean King Cup. Settimana storica per Nicole Fossa Huergo, al “best ranking”. Sabalenka guida l’élite mondiale.
Qualche movimento per le tenniste italiane nella nuova classifica WTA pubblicata stamattina. Jasmine Paolini resta la numero uno d’Italia e si conferma all’ottavo posto del ranking mondiale con 4.006 punti: la 29enne di Bagni di Lucca è in Cina con la nazionale azzurra per difendere il titolo in Billie Jean King Cup.
Scivola invece indietro di dieci posizioni Lucia Bronzetti, ora 74ª, mentre Elisabetta Cocciaretto guadagna un gradino e risale al 91°. Entrambe, come Paolini, sono convocate per le Finals di Shanghai. Più indietro, due posizioni perse per Lucrezia Stefanini (150ª), dieci per Nuria Brancaccio (188ª). In calo anche la giovanissima Tyra Caterina Grant, -3 al numero 211, seppur sempre in zona “best ranking”.
La nota più positiva arriva da Nicole Fossa Huergo: la 23enne ha centrato le qualificazioni a Guadalajara e guadagnato ben 19 posizioni, attestandosi al numero 250 del mondo, suo miglior piazzamento in carriera. Cresce ancora anche Silvia Ambrosio (230, +1), mentre Camilla Rosatello sale al numero 246 (+3). A chiudere la top ten tricolore Giorgia Pedone, in calo al numero 271.
La Top 10 italiana (15 settembre 2025)
Jasmine Paolini 4.006 (=)
Lucia Bronzetti 912 (-10)
Elisabetta Cocciaretto 810 (+1)
Lucrezia Stefanini 491 (-2)
Nuria Brancaccio 394 (-10)
Tyra Caterina Grant 337 (-3)
Silvia Ambrosio 303 (+1)
Camilla Rosatello 282 (+3)
Nicole Fossa Huergo 280 (+19)
Giorgia Pedone 252 (-13)
La Top 10 mondiale (15 settembre 2025)
Aryna Sabalenka (BLR) 11.225
Iga Swiatek (POL) 7.933
Coco Gauff (USA) 7.874
Amanda Anisimova (USA) 5.159
Mirra Andreeva (RUS) 4.793
Madison Keys (USA) 4.579
Jessica Pegula (USA) 4.383
Jasmine Paolini (ITA) 4.006
Qinwen Zheng (CHN) 4.003
Elena Rybakina (KAZ) 3.833
Sul piano internazionale, la top ten resta immobile dopo lo US Open, con Aryna Sabalenka al comando per la 48ª settimana consecutiva, davanti a Swiatek e Gauff.
La “scalatrice della settimana” è la 17enne statunitense Iva Jovic, trionfatrice a Guadalajara, che guadagna 37 posizioni salendo fino al numero 36.