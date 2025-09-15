Tre azzurre restano in Top 100: Paolini leader tricolore a Shanghai con la nazionale per la Billie Jean King Cup. Settimana storica per Nicole Fossa Huergo, al “best ranking”. Sabalenka guida l’élite mondiale.

Qualche movimento per le tenniste italiane nella nuova classifica WTA pubblicata stamattina. Jasmine Paolini resta la numero uno d’Italia e si conferma all’ottavo posto del ranking mondiale con 4.006 punti: la 29enne di Bagni di Lucca è in Cina con la nazionale azzurra per difendere il titolo in Billie Jean King Cup.

