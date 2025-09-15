E’ stato reso noto il tabellone della Billie Jean King Cup: l’Italia sfiderà subito ai quarti le padrone di casa della Cina. Possibile semifinale da brivido

Poco meno di un anno fa il trionfo che scatenò l’Italia intera. Ed ora l’obiettivo è naturalmente ripetersi per conquistare uno storico bis e dare continuità ai successi ottenuti. Le azzurre del tennis hanno le idee ben chiare per quanto riguarda la Final Eight di Billie Jean King Cup che prenderà il via domani con la sfida alla Cina orfana di Qinwen Zheng, la leader della squadra ma assente domani.

Si giocherà a Shenzhen, luogo che ospiterà l’intera manifestazione, con la gara in programma alle 11 italiane. In caso di superamento del turno, il livello dell’avversario si alzerà notevolmente. In semifinale in programma venerdì 19, infatti, vi sarà la vincente di Spagna-Ucraina. Elina Svitolina e Marta Kosyuk saranno le punte di diamante della selezione di Kiev mentre le spagnole punteranno su Paula Badosa.

L’altra parte del tabellone regala USA-Kazakistan ai quarti di finale:la selezione a stelle e strisce punterà Jessica Pegula-Emma Navarro in singolare e sulla numero uno del mondo di doppio Taylor Townsend mentre le kazake nel singolare si affideranno ad Elena Rybakina e nel doppio ad Anna Danilina, una specialista.

La vincente della sfida potrebbe arrivare quasi agevolmente in finale considerato come l’altra sfida sia tra Giappone e Gran Bretagna, un match dove dovrebbe regnare il più totale equilibrio.

Billie Jean King Cup: il tabellone completo

Martedì 16 settembre

11:00 Q1 Italia-Cina

Mercoledì 17 settembre

11:00 Q2 Spagna-Ucraina

Giovedì 18 settembre

04:00 Q3 Kazakhstan-USA

11:00 Q4 Giappone-Gran Bretagna

Venerdì 19 settembre

11:00 S1 vinc. Q1-vinc. Q2

Sabato 20 settembre

11:00 S2 vinc. Q3-vinc. Q4

Domenica 21 settembre

11:00 F1 vinc. S1-vinc. S2