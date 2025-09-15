Nessun cambiamento in Top 50 dopo la settimana di Coppa Davis. Azzurri protagonisti anche nella Race: Sinner già qualificato per Torino, Musetti in piena corsa. Cinà ritocca il best ranking ed entra in top 202.

La settimana di pausa dedicata alla Coppa Davis non ha portato novità nelle prime 48 posizioni del ranking ATP. In vetta resta Carlos Alcaraz, che guida con 11.540 punti davanti a Jannik Sinner (10.780), unico vero inseguitore ma ancora distante 760 lunghezze. L’altoatesino, però, dovrà compiere una vera impresa per riprendersi la prima posizione entro la fine del 2025: secondo le proiezioni, servirebbe un filotto simile a quello di Andy Murray nel 2016, quando l’allora numero 2 vinse due Masters 1000, due ATP 500 e le Finals, portando a casa 4.500 punti.

Italia da record: come gli Stati Uniti, è l’unica nazione con quattro giocatori in Top 30 (Sinner n.2, Musetti n.9, Cobolli n.25 e Darderi n.30). Più indietro Lorenzo Sonego (44), mentre Matteo Berrettini risale un gradino ed è ora 57°.

La crescita più significativa è quella di Federico Cinà, che guadagna due posizioni e sale al n.202 del mondo, continuando il suo avvicinamento alla Top 200.

Race to Turin: Italia sogna in grande

La corsa alle Nitto ATP Finals di Torino si fa sempre più interessante. Sinner è già qualificato, mentre Lorenzo Musetti occupa l’ottava posizione. Con Jack Draper fermo fino al 2026, il rivale più vicino per l’azzurro è Felix Auger-Aliassime, decimo ma a 365 punti di distanza. Nel doppio restano saldi tra i primi otto Simone Bolelli e Andrea Vavassori, in piena zona Finals.

