Ranking Wta aggiornato a lunedì 18 marzo: Swiatek allunga in vetta, sorridono Bronzetti e Cocciaretto

Il ranking Wta aggiornato a lunedì 18 marzo 2024. Non ha smosso pressoché nulla in top 10 il Wta 1000 di Indian Wells, vinto dalla numero uno al mondo Iga Swiatek, leader della Race e in grado di allungare ulteriormente sul secondo posto occupato da Aryna Sabalenka. Segue Coco Gauff, mentre Elena Rybakina è stata costretta al ritiro e non ha potuto difendere titolo e 1000 punti dello scorso anno. Buone notizie invece per quanto riguarda il tennis azzurro: Jasmine Paolini ha guadagnato un centinaio di punti e sogna il sorpasso ai danni di Haddad Maia (numero 13), mentre Lucia Bronzetti è tornata in top 50. Sorride anche Elisabetta Cocciaretto, che in virtù del successo a Charleston ha guadagnato nove posizioni, portandosi a ridosso delle prime 50. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 18 marzo

Iga Swiatek (Pol) 10.715 (-) Aryna Sabalenka (Blr) 8.195 (-) Coco Gauff (Usa) 7.150 (-) Elena Rybakina (Kaz) 5.848 (-) Jessica Pegula (Usa) 5.035 (-) Ons Jabeur (Tun) 4.118 (-) Qinwen Zheng (Chn) 4.050 (+1) Marketa Vondrousova (Cze) 4.015 (-1) Maria Sakkari (Gre) 3.825 (-) Jelena Ostapenko (Lat) 3.493 (-)

14. Jasmine Paolini 2.810 (-)

49. Lucia Bronzetti 1.247 (+4)

51. Elisabetta Cocciaretto 1.238 (+9)

61. Martina Trevisan 1.084 (-2)

97. Sara Errani 739 (+3)

107. Camila Giorgi 691 (-1)