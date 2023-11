Wta Finals Cancun 2023, Iga Swiatek torna regina. Strapazza Pegula in finale e si riprende la vetta del ranking

La dominatrice è tornata. Iga Swiatek impiega meno di un’ora per strapazzare Jessica Pegula e aggiudicarsi le WTA Finals 2023 di Cancun. La statunitense ha retto pochi minuti, il tempo di giocare i primi due games dell’incontro, poi dall’1-1 si è aperto il monologo della nativa di Varsavia che si è imposta con il punteggio di 6-1 6-0 conquistando undici games di fila. La ciliegina sulla torta di un torneo che definire dominato è probabilmente riduttivo. Swiatek è infatti la prima giocatrice nella storia a trionfare nel torneo che chiude il calendario WTA cedendo meno di 25 games totali nel corso dell’intera manifestazione.

Cinque vittorie su cinque, zero set persi, soltanto 20 giochi concessi alle avversarie nell’arco della settimana. Così come nessuna prima di lei era riuscita ad aggiudicarsi l’atto conclusivo delle Finals con un punteggio così netto. Martina Navratilova nel 1983 e Kim Clijsters nel 2003 erano riuscite a chiudere perdendo infatti due soli games. Se la torta per Iga è il primo trionfo alle Finals, la ciliegina su di essa non può che essere la riconquista della prima posizione mondiale. La polacca, superata dopo gli US Open da Aryna Sabalenka, impiega meno di due mesi per riprendersi la vetta del ranking WTA e per il secondo anno consecutivo chiude in prima posizione la stagione tennistica.