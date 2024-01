Ranking ATP aggiornato a lunedì 29 gennaio 2024: Sinner blinda il 4° posto, primi tre più vicini

“Se continua così prima o poi sarà numero 1 Atp, quest’anno, il prossimo o l’altro ancora”. Dichiarazione di Daniil Medvedev. Destinatario delle belle parole è Jannik Sinner, poco dopo la finale degli Australian Open, che ha sorriso – per la prima volta – all’azzurro. Dopo l’impresa a Melbourne, che ha regalato a Sinner il primo Slam della carriera, la top 5 del Ranking Atp rimane invariata in termini di posizioni, ma il margine – in particolare tra i primi 4 – è più ridotto. L’azzurro blinda la quarta posizione, ma è a soli 1.545 punti dal primo posto occupato da Novak Djokovic. Il serbo è seguito da Carlos Alcaraz (9.255) e Daniil Medvedev (8.765). Lontani gli altri: Andrey Rublev (5°) e Alexander Zverev (6°). Cambia la top 10 nelle altre posizioni: Stefanos Tsitsipas scivola al decimo posto. Ne approfittano Holger Rune (7°), Hubert Hurkacz (8°) e Taylor Fritz (9°). Salgono anche gli altri italiani. Lorenzo Musetti scala due posizioni ed è ventiseiesimo, mentre Matteo Arnaldi si gode il best ranking al 38esimo posto. Situazione invariata per Lorenzo Sonego (46°). Non per Flavio Cobolli, che fa un balzo fino in 76esima posizione dopo aver raggiunto il terzo turno agli Australian Open. Anche in questo caso è nuovo best ranking per un azzurro.

Ranking ATP aggiornato a lunedì 29 gennaio 2024

Novak Djokovic (Srb) 9.855 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 9.255 (–) Daniil Medvedev (Rus) 8.765 (–) Jannik Sinner (Ita) 8.310 (–) Andrey Rublev (Rus) 5.050 (–) Alexander Zverev (Ger) 5.030 (-) Holger Rune (Den) 3.685 (+1) Hubert Hurkacz (Pol) 3.540 (+1) Taylor Fritz (Usa) 3.195 (+3) Stefanos Tsitsipas (Gre) 3.025 (-3)

26. Lorenzo Musetti 1.480 (+2)

38. Matteo Arnaldi 1.111 (+3)

46. Lorenzo Sonego 1.010 (–)

76. Flavio Cobolli 738 (+24)

102. Fabio Fognini 605 (+1)

110. Giulio Zeppieri 559 (+23)

114. Luca Nardi 548 (+3)

124. Matteo Berrettini 512 (-)