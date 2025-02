Ecco i ranking Atp e Wta aggiornati al 24 febbraio: si apre una settimana che vede ancora Jannik Sinner in vetta alla classifica maschile. In particolare, l’italiano inizia la sua 39esima settimana da numero uno al mondo, ma la notizia dei giorni scorsi è che questo primato rimarrà tale almeno fino a Montecarlo. Merito dei rivali più diretti di Jannik, nonché gli unici due che possono superarlo prima del suo rientro dalla squalifica, fissato a inizio maggio in tempo per gli Internazionali d’Italia. Infatti, sia Alexander Zverev che Carlos Alcaraz sono incappati in sconfitte fragorose rispettivamente a Rio de Janeiro e a Doha. Entrambi sono usciti di scena ai quarti di finale, con il tedesco che è stato battuto dall’argentino Francisco Comesana mentre lo spagnolo ha perso contro Jiri Lehecka.

Ma ecco i conti che dimostrano come Sinner è sicuro del primo posto ancora per un altro mese abbondante. Inoltre, appare molto difficile che venga scalzato prima del suo rientro.

Ranking Atp, Sinner numero uno almeno fino a Montecarlo: i calcoli

Il vantaggio dell’altoatesino rispetto agli avversari è di circa 2.800 punti su Zverev e di ben 3.800 su Alcaraz. Un margine che lo proietta sicuramente alle 44 settimane da numero uno, appunto in vista del Masters 1000 che inizierà il 6 aprile nel Principato. In questo modo, Sinner salirà al tredicesimo possono per settimane in vetta al ranking Atp, superando nomi del calibro di Ilie Nastase, Andy Murray e Guga Kuerten.

Proiettandoci poi agli Internazionali, considerando i punti che l’azzurro non potrà difendere a Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, Jannik arriverà a Roma con 9.730 punti. Questo vuol dire che, tenendo conto dei punti che dovranno difendere, Zverev dovrà fare almeno 2.445 per scavalcarlo, mentre Alcaraz addirittura 3.720. Il tutto in sette tornei.

In sostanza, come sottolinea Supertennis, il tedesco dovrebbe vincere un qualcosa come due Masters 1000 e un 500. Alcaraz, invece, dovrà spingersi a un clamoroso en plein di Masters 1000, oltre ad avanzare in maniera importante anche negli altri tornei in cui giocherà. Insomma, una missione che, se non è impossibile, è quantomeno altamente improbabile: infatti, solo Djokovic e Nadal sono riusciti a ottenere più di tremila punti tra Indian Wells.

Ranking Atp, la classifica al 24 febbraio

Jannik Sinner (ITA) 11.330 punti Alexander Zverev (GER) 8.135 punti Carlos Alcaraz (ESP) 7.510 punti Taylor Fritz (USA) 4.900 punti Casper Ruud (NOR) 4.325 punti Daniil Medvedev (RUS) 4.030 punti Novak Djokovic (SRB) 3.900 punti Alex de Minaur (AUS) 4.785 punti Andrey Rublev (RUS) 3.670 punti Tommy Paul (USA) 3.280 punti

17. Lorenzo Musetti 2.650

30. Matteo Berrettini 1.530

33. Matteo Arnaldi 1.430

35. Lorenzo Sonego 1.401

39. Flavio Cobolli 1.345

59. Luciano Darderi 985

70. Mattia Bellucci 833

79. Luca Nardi 749

91. Francesco Passaro 658

93. Fabio Fognini 629

Ranking Wta, Paolini scende al sesto posto

Per quanto riguarda il ranking Wta, i risultati della scorsa settimana hanno penalizzato Jasmine Paolini, soprattutto per non essere riuscita a confermare gran parte dei punti a Dubai. Dopo aver vinto l’edizione 2024 del torneo negli Emirati Arabi Uniti, infatti, l’azzurra è uscita agli ottavi di finale. Contro Kenin è arrivata una sconfitta netta, legata anche a un infortunio che ha limitato Jasmine. Niente di grave, ha rassicurato Paolini sui propri social, ma questo stop la porta a perdere due posizioni nel ranking, passando alla sesta. Ad approfittarne sono Jessica Pegula e Madison Keys, che salgono al quarto e quinto posto, rispettivamente. In vetta, invece, si allarga il vantaggio di Aryna Sabalenka su Iga Swiatek. Da sottolineare, poi, il best ranking di Mirra Andreeva, che fa il suo ingresso in top-10 al nono posto.

Aryna Sabalenka (BLR) 9.076 punti Iga Swiatek (POL) 7.985 punti Coco Gauff (USA) 6.333 punti Jessica Pegula (USA) 5.196 punti Madison Keys (USA) 4.679 punti Jasmine Paolini (ITA) 4.518 punti Elena Rybakina (KAZ) 4.328 punti Qinwen Zheng (CHN) 3.780 punti Mirra Andreeva (RUS) 3.720 punti Emma Navarro (USA) 3.704 punti

62. Lucia Bronzetti 993

71. Elisabetta Cocciaretto 937

117. Sara Errani 633

135. Martina Trevisan 537

147. Lucrezia Stefanini 491

180. Nuria Brancaccio 379

197. Giorgia Pedone 353