Poche sorprese nel ricco turno di NBA 2024/2025, che ha visto in programma nove partite in cui spiccano le vittorie di Cleveland e Oklahoma City. Le due formazioni, che comandano rispettivamente a Est e a Ovest, infatti, hanno confermato la propria leadership. In particolare, i Cavs hanno centrato la settima vittoria consecutiva battendo per 129-123 Memphis Grizzlies tutto sommato equilibrata. Infatti, i padroni di casa faticano dall’arco, sbagliando 22 delle prime 25 triple tentate, ma si aggrappano a Donovan Mitchell (33 punti) e Evan Mobley (25 punti, 13 rimbalzi e 8 assist). Nel finale, poi, è decisivo anche Ty Jerome, che segna 15 dei suoi 26 punti nell’ultimo quarto. Memphis prova a rimanere in scia con Jaren Jackson Jr (22 punti) e Ja Morant (21 punti e 10 assist), oltre a tre giocatori dalla panchina ampiamente in doppia cifra, ma non basta ad evitare la terza sconfitta nelle ultime quattro.

Anche i Thunder hanno colto una vittoria nel tratto finale di partita, battendo i Minnesota Timberwolves e vendicando la sconfitta dello scorso 14 febbraio, unico KO delle ultime dieci partite. Shai Gilgeous-Alexander è di nuovo il fattore decisivo. In una partita da 37 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, il suo ritorno in campo nel quarto quarto permette a OKC di rispondere con forza al tentativo di rimonta dei padroni di casa. Minnesota, infatti, dopo aver toccato il -19 si riporta fino al -7, trascinata dalle doppie doppie di Anthony Edwards (29-10-7) e Naz Reid (22-11-2).

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

NBA, prove di forza di Celtics e Warriors

Ad aprire il turno erano state Boston e New York, in una partita che ha ribadito il rapporto delle forze in campo. I Celtics, infatti, per la terza volta in stagione, hanno battuto i Knicks ancora in maniera netta. All’intervallo lungo, infatti, i padroni di casa sono già avanti per 64-43. In realtà, nel terzo quarto arriva l’importante risposta degli ospiti, che piazzano un parziale da 25-39 grazie a Karl-Anthony Towns (24 punti e 18 assist) e Jalen Brunson (22 punti), oltre alla tripla doppia sfiorata da Josh Hart (20-11-9). Ma è la coppia di casa, composta da Jayson Tatum (25-10-9) e Jaylen Brown (24-8-2) a prevalere.

Vittoria convincente anche per i Golden State Warriors, che con un Stephen Curry da 30 punti e 7 assist in 29 minuti giocati superano per 126-102 i Dallas Mavericks, falcidiati dagli infortuni. Poco possono fare, infatti, gli ospiti, che si limitano ai 17 punti di Kyrie Irving e P.J. Washington Jr. Tra i Warriors, poi, Jimmy Butler, al debutto casalingo, firma 18 punti, mentre Brandin Podziemski porta a termine una doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi.

Tra le altre partite, i Milwaukee Bucks centrano il quarto successo consecutivo battendo i Miami Heat, alla quinta sconfitta nelle ultime sei, nonostante un super Tyler Herro da 40 punti e 11 assist. Damian Lillard risponde con 28 punti e 8 assist, a cui si aggiungono i 23 punti e 16 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Cadono ancora i Washington Wizards, alla sesta sconfitta di fila nel 110-90 in casa degli Orlando Magic. Perdono nuovamente anche i Phoenix Suns, travolti per 127-109 dai Toronto Raptors nonostante i 31 punti di Devin Booker e i 30 di Bradley Beal.

Tutti i risultati della notte

Boston Celtics – New York Knicks 118-105

Golden State Warriors – Dallas Mavericks 126-102

Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 129-111

Atlanta Hawks – Detroit Pistons 143-148

Orlando Magic – Washington Wizards 110-90

Toronto Raptors – Phoenix Suns 127-109

Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzlies 129-123

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 114-96

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 123-130

Le classifiche aggiornate delle Conference di NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 47-10 Boston Celtics 41-16 New York Knicks 37-20 Indiana Pacers 32-23 Milwaukee Bucks 32-24 Detroit Pistons 31-26 Orlando Magic 29-30 Miami Heat 26-29 Atlanta Hawks 26-31 Chicago Bulls 22-35 Philadelphia 76ers 20-35 Brooklyn Nets 20-36 Toronto Raptors 18-39 Charlotte Hornets 14-41 Washington Wizards 9-47

-WESTERN CONFERENCE