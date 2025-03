I recenti tornei di Indian Wells hanno ridisegnato in maniera importante tanto il ranking Atp quanto il ranking Wta: ecco, quindi, le due classifiche aggiornate al 17 marzo. Partendo dalla classifica maschile, balza all’occhio il grande salto compiuto da Jack Draper, che si è regalato un trionfo importantissimo in California guadagnando ben sette posizioni. In questo modo il britannico è il nuovo numero sette, superando nomi come Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.

In vetta rimane saldamente al comando Jannik Sinner, che vede ancora ben lontani sia Alexander Zverev che Carlos Alcaraz, che non stanno facendo nulla per approfittare dei mesi di squalifica dell’azzurro per colmare il gap. Il tedesco si trova ora a poco meno di 2.100 punti di distacco, mentre lo spagnolo ne ha oltre 3.400. Il divario, chiaramente, diminuirà nelle prossime settimane; anzi, a partire proprio da questi giorni, visto che l’altoatesino non potrà difendere i 1000 punti conquistati lo scorso anno vincendo proprio a Miami. Per quanto riguarda gli altri italiani ci sono pochi cambiamenti: Lorenzo Musetti rimane il miglior secondo azzurro in sedicesima posizione, mentre Luca Nardi perde 17 posizioni ed è 84esimo. In generale, rimangono ancora undici gli italiani tra i top-100.

Ranking Atp, la classifica al 17 marzo

Jannik Sinner (ITA) 11.330 punti Alexander Zverev (GER) 7.945 punti Carlos Alcaraz (ESP) 6.910 punti Taylor Fritz (USA) 4.900 punti Novak Djokovic (SRB) 3.860 punti Casper Ruud (NOR) 3.855 punti Jack Draper (GBR) 3.800 Daniil Medvedev (RUS) 3.680 punti Andrey Rublev (RUS) 3.440 punti Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.405 punti

16. Lorenzo Musetti 2.650

30. Matteo Berrettini 1.580

35. Matteo Arnaldi 1.410

38. Lorenzo Sonego 1.356

43. Flavio Cobolli 1.280

61. Luciano Darderi 945

72. Mattia Bellucci 838

84. Luca Nardi 762

94. Francesco Passaro 646

97. Fabio Fognini 607

Ranking Wta, Andreeva sale al sesto posto

Passando al ranking Wta, come detto anche qui pesa in maniera importante il torneo di Indian Wells. Infatti, a vincere è stata Mirra Andreeva, che fa un gran balzo in classifica e aggiorna il suo nuovo best ranking portandosi in sesta posizione. Scavalcata anche Jasmine Paolini, che non perde punti ma cede una posizione, passando settima. In vetta si allarga il divario tra Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, con la polacca che ora paga un ritardo di quasi 2.300 punti. Lucia Bronzetti seconda miglior italiana in 62esima posizione, mentre Elisabetta Cocciaretto perde dieci posizioni ed è 82esima.

Aryna Sabalenka (BLR) 9.606 punti Iga Swiatek (POL) 7.375 punti Coco Gauff (USA) 6.063 punti Jessica Pegula (USA) 5.361 punti Madison Keys (USA) 5.004 punti Mirra Andreeva (RUS) 4.710 Jasmine Paolini (ITA) 4.518 punti Elena Rybakina (KAZ) 4.448 punti Qinwen Zheng (CHN) 3.985 punti Emma Navarro (USA) 3.859 punti

62. Lucia Bronzetti 993

82. Elisabetta Cocciaretto 838

124. Sara Errani 590

136. Martina Trevisan 529

146. Lucrezia Stefanini 498

185. Nuria Brancaccio 379