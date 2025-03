Giulia Rizzi si ferma in finale nella tappa di Budapest (Ungheria), valida per la Coppa del Mondo di spada 2024/2025. L’azzurra cede il passo all’ucraina Anna Maksymenko all’ultima stoccata (12-11). Percorso nel complesso buono di Rizzi, che ai quarti di finale ha battuto 15-9 la connazionale Federica Isola per poi piegare 7-6 la coreana Sera Song. Percorso speculare per Maksymenko, che ai quarti ha la meglio (15-8) sulla statunitense Hadley Husisan e in semifinale elimina (15-9) la canadese Leonora Mackinnon, ai quarti vittoriosa sull’azzurra Nicol Foietta. Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Lucrezia Paulis (ko 15-12 con Song) e Carola Maccagno (ko 15-13 con Husisan)

Al maschile

I migliori azzurri sono Matteo Galassi e Simone Mencarelli, entrambi eliminati agli ottavi di finale rispettivamente dal giapponese Masaru Yamada (15-11) e dallo svizzero Ian Hauri (12-11). Sorteggio sfortunato per i due schermidori italiani con Yamada e Hauri che si sono spinti fino alla finale. Delude Davide Di Veroli, che si ferma al secondo turno sempre per mano di Hauri (15-12). Out al primo incontro Andrea Santarelli (15-10 da Opanasenko), Gianpaolo Buzzacchino (15-12 da Lau) e Giacomo Paolini (15-14 da Elsayed).

Bene Errigo agli Assoluti di Lucca

Ultima giornata in Toscana che ha quasi delineato il quadro dei qualificati per i Campionati Italiani Assoluti 2025 che si svolgeranno a Piacenza dal 5 al 10 di giugno. Nella prova delle fiorettiste, che ha chiuso la quattro giorni di Lucca con 102 partecipanti, è stata la super-campionessa Arianna Errigo a centrare il successo. L’olimpionica del Centro Sportivo Carabinieri ha superato in finale per 15-8, in un derby tutto in casa dell’Arma, la compagna di medaglia a Tokyo 2020 Martina Batini, seconda classificata. Terzo gradino del podio per Camilla Mancini del Gruppo Scherma Fiamme Gialle (superata 15-8 dalla vincitrice in semifinale) e per la campionessa mondiale in carica Alice Volpi (fermata sul 15-7 da Batini).

Tra le migliori otto anche Beatrice Monaco (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), Irene Bertini (Centro Sportivo Carabinieri), Benedetta Pantanetti (Centro Sportivo Carabinieri) e Giulia Amore (Fiamme Oro).