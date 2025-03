La Nazionale di tiro con l’arco si appresa a prendere parte alla prima tappa della Coppa del mondo. Si parte dagli Stati Uniti e più precisamente da Auburndale, cittadina della Florida, con l’appuntamento in programma dal 6 al 14 aprile. L’Italia ci arriva dopo gli ottimi risultati ottenuti dalla stagione indoor, soprattutto per quanto riguarda gli Europei che hanno visto gli azzurri vincere il medagliere con un totale di venti podi. La Coppa del mondo, di fatto, prevede un appuntamento ogni mese. Dopo Auburndale, infatti, si passa a Shanghai, in Cina, dal 6 all’11 maggio, per poi chiudere in Europa con le tappe di Antalya, in Turchia, dal 3 all’8 giugno e a Madrid, in Spagna, dall’8 al 13 luglio. I vincitori di ogni singola tappa e coloro che avranno ottenuto i migliori piazzamenti nei quattro appuntamenti avranno accesso alle finali che si disputeranno a Nanchino, in Cina, il 18 e il 19 ottobre.

Tiro con l’arco, i convocati per la tappa di Cdm ad Auburndale

Per quanto riguarda l’arco olimpico, la squadra maschile vedrà la partecipazione dei due titolari di Parigi 2024, ovvero Federico Musolesi (Aeronautica Militare), reduce dal titolo italiano indoor vinto a Pordenone a febbraio, e Mauro Nespoli che l’anno scorso ha partecipato per la settima volta in carriera, la quarta di fila, alle Finali di questa competizioni. A questi si aggiunge Matteo Borsani (Fiamme Gialle), alla quarta chiamata per la Coppa del Mondo dopo quella del 2023 e le due della stagione passata. La squadra femminile sarà formata da Roberta Di Francesco (Fiamme Azzurre), la più giovane del terzetto che vanta comunque già cinque convocazioni in Coppa del Mondo, Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), anche lei come Musolesi campionessa d’Italia indoor in carica, e Vanessa Landi (Aeronautica Militare), che torna in Coppa del Mondo dopo aver partecipato l’anno scorso solamente alla prima tappa.

Passando al compound, al maschile viene confermato il terzetto che l’anno scorso nella tappa di Antalya vinse l’oro battendo in finale i padroni di casa della Turchia. Spazio, quindi, a Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo) e Michea Godano (Arcieri Tigullio). A comporre quella femminile, invece, ecco Elisa Roner (Fiamme Gialle), reduce da un 2024 in World Cup con vittoria dell’oro ad Antalya e conseguente prima partecipazione alle Finali in carriera, Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino), che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2016 e si presenta forte dell’ennesimo titolo italiano indoor, e Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi), all’esordio in Coppa del Mondo dopo un’ottima stagione internazionale al chiuso.

Le due riserve a casa sono Lorenzo Gubbini (Arcieri Città di Terni) ed Eleonora Sarti (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa).