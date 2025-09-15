Lo svedese conquista il suo dodicesimo titolo DP World Tour, buone prove per Migliozzi e Laporta

Alex Noren si prende il BMW PGA Championship 2025, torneo di punta del DP World Tour e fiore all’occhiello delle Rolex Series. Sul percorso del Wentworth Club lo svedese, 43 anni, ha superato al playoff il francese Adrien Saddier dopo che entrambi avevano chiuso a -19 (269 colpi). Decisivo un birdie alla prima buca di spareggio, arrivato dopo un terzo colpo perfetto a bandiera.

Noren, già vice capitano del Team Europe in vista della Ryder Cup di fine settembre, si conferma in grande forma: è il suo secondo successo stagionale in meno di un mese dopo il British Masters, interrotto così un digiuno di sette anni. Per lui 1,53 milioni di dollari su un montepremi di 9 milioni.

Alle spalle dei due leader hanno chiuso in terza posizione Patrick Reed e Aaron Rai (-16), mentre tra i quinti a -15 spiccano tre protagonisti della squadra europea di Ryder Cup: Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton e Viktor Hovland. Solo 20° Rory McIlroy (-12).

In chiave azzurra, Guido Migliozzi e Francesco Laporta hanno terminato in 24ª posizione con -11, pagando un giro finale meno brillante (entrambi in 70). Restano però segnali incoraggianti per i due italiani, che hanno mostrato solidità soprattutto nei turni centrali.

Out al secondo taglio Andrea Pavan, mentre sono usciti già a metà torneo Matteo Manassero e Francesco Molinari.