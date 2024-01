Nba, Booker non basta ai Suns: Banchero trascina Orlando. Vincono Bulls e Hawks

Sembra esserci un copione scritto nelle ultime due apparizioni dei Phoenix Suns: Devin Booker chiude da miglior realizzatore del match, ma la squadra crolla nell’ultimo quarto. È successo contro Indiana, quando Booker ha messo a referto 62 punti. Ed è successo contro gli Orlando Magic, capaci di rimontare dal -10 del terzo quarto fino ad un dilagante 113-98 finale. Quasi metà dei punti dei Suns li mette a segno proprio Booker, che si spinge fino a quota 44, con 17/26 dal tiro. I compagni non lo seguono: Kevin Durant è l’altro giocatore in doppia cifra con 15 punti. Non basta contro Paolo Banchero e compagni. L’italostatunitense realizza 26 punti, mentre Moritz Wagner trova una doppia doppia da 16+12.

Tornano a vincere i Chicago Bulls dopo due sconfitte consecutive e a farne le spese sono i Portland Trail Blazers, sconfitti 96-104. Sono sei giocatori in doppia cifra nel tabellino degli ospiti, guidati dai 20 di DeMar DeRozan e dai 15 a testa di Coby White e Andre Drummond (che sfiora la doppia doppia con 9 assist). Ai Blazers non bastano i 24 di Jerami Grant e i 22+12 di Deandre Ayton. Sorridono anche gli Atlanta Hawks che superano di misura i Toronto Raptors 126-125. Trae Young realizza 30 punti e 12 assist, mentre Saddiq Bey (autore dei canestri decisivi nel finale) si spinge fino a quota 26 con 13 assist. In doppia cifra anche Bogdan Bogdanovic che ne aggiunge 24 con quattro triple a segno su otto tentate. Ne mettono 24 anche Scott Barnes e Jordan Nwora, migliori realizzatori di Toronto, che però non riesce ad evitare il quinto ko consecutivo.

I risultati

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder 120-104

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies 116-110

Atlanta Hawks-Toronto Raptors 126-125

Orlando Magic-Phoenix Suns 113-98

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls 96-104