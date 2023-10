Ranking Atp aggiornato a lunedì 23 ottobre: Cobolli entra in top-100, Berrettini perde 27 posizioni

Ecco il ranking Atp aggiornato a lunedì 23 ottobre 2023, al termine dei tornei di Anversa, Stoccolma e Tokyo. In top-10 l’unico movimento da segnalare è il sorpasso di Taylor Fritz ai danni di Alexander Zverev per la nona posizione, mentre tutto inviarato tra i primi 8, nonostante qualche punto perso da Rune e Tsitsipas. L’Italtennis festeggia un nuovo ingresso in top-100, dove ora sono sei i nostri rappresentanti: Flavio Cobolli da oggi è n°95 della classifica. Perde, purtroppo, altre pesanti posizioni Matteo Berrettini, al quale sono scalati i punti relativi alla finale dello scorso anno persa a Napoli contro Musetti. Il romano crolla in 90esima piazza.

Novak Djokovic (Srb) 11045 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8805 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7355 (–) Jannik Sinner (Ita) 5000 (–) Andrey Rublev (Rus) 4765 (–) Holger Rune (Den) 4400 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4300 (–) Casper Ruud (Nor) 3705 (–) Taylor Fritz (Usa) 3500 (+1) Alexander Zverev (Ger) 3460 (-1)

22. Lorenzo Musetti 1640 (-2)

46. Matteo Arnaldi 1000 (-3)

52. Lorenzo Sonego 935 (+3)

90. Matteo Berrettini 682 (-27)

95. Flavio Cobolli 640 (+11)

128. Giulio Zeppieri 487 (-3)

134. Fabio Fognini 454 (-6)