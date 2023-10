Probabili formazioni Union Berlin-Napoli: terza giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Union Berlin-Napoli, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Tre punti in due gare per i partenopei che in Germania cercano una vittoria provvidenziale per le sorti del girone dopo la sconfitta contro il Real Madrid al ‘Maradona’. Non se la passa meglio l’Union che in due gare ha accumulato due sconfitte. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 24 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti, offrendovi tutti gli approfondimenti del caso: le pagelle, la moviola, le parole dei protagonisti.

UNION BERLIN – Occhi puntati ovviamente su Leonardo Bonucci che dovrebbe guidare il terzetto arretrato contro Kvaratskhelia e compagni. Becker e Behrens in attacco nel 3-5-2 dei tedeschi. Juranovic e Gosens (altra vecchia conoscenza della Serie A) pronti sulle fasce. Tousart, Kral e Laidouni al centro.

NAPOLI – Osimhen non c’è. Nel ballottaggio tra Raspadori e Simeone potrebbe spuntarla l’ex Verona, che nella scorsa stagione è stato uomo di Champions. Politano e Kvaratskhelia nel tridente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UNION BERLINO-NAPOLI

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Bonucci, Doekhi, Diogo Leite; Juranovic, Tousart, Kral, Laidouni, Gosens; Becker, Behrens.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Simeone 60% – Raspadori 40%; Mario Rui 55% – Olivera 45%

Indisponibili: Anguissa, Osimhen

Squalificati: –