Curling, impresa Italia nel Tour Challenge 2023: batte il Canada in finale e conquista il trofeo

Splendida affermazione dell’Italia del curling, che vince il Tour Challenge 2023, torneo inaugurale del Grand Slam. A Niagara Falls, Canada, Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) hanno compiuto l’impresa in finale, superando i canadesi padroni di casa dell’Alberta del Team Bottcher con il punteggio di 4-3. In precedenza, dopo aver superato il girone iniziale, gli azzurri avevano superato 6-2 gli svedesi del Team Edin e 6-3 gli scozzesi del Team Whyte. Per l’Italia, il trionfo nel Tour Challenge 2023 rappresenta la seconda affermazione Slam della storia dopo il successo nel Masters di Oakville a dicembre dello scorso anno.

Buona settimana di gare anche per l’Italia femminile, composta da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e dalla recente naturalizzata Elena Mathis. Le azzurre per la prima volta hanno superato la fase del round robin, cedendo poi nei quarti di finale. Buone notizie dalla nostra Nazionale in vista degli Europei in programma ad Aberdeen tra meno di un mese.