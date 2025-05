Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due tornei del Foro Italico: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv.

QUANDO VERRÀ SORTEGGIATO IL TABELLONE?

Il sorteggio del tabellone femminile e di quello maschile avverrà lunedì 5 maggio rispettivamente alle ore 11:00 e 12:00 nei pressi della Fontana di Treevi. Al momento non è noto dove si potrà seguire il sorteggio, ma in passato SuperTennis sul proprio canale e sito web ha sempre garantito la trasmissione di esso. In più, informazioni saranno certamente reperibili sui canali social degli Internazionali d’Italia. Anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio dei tabelloni, con news e approfondimenti.

LE DATE E IL PROGRAMMA DEL TORNEO MASCHILE

Mercoledì 7 maggio: 1°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Giovedì 8 maggio: 1°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Venerdì 9 maggio: 2°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Sabato 10 maggio: 2°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Domenica 11 maggio: 3°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Lunedì 12 maggio: 3°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Martedì 13 maggio: Ottavi di finale – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Mercoledì 14 maggio: Quarti di finale – sessione diurna dalle 13:00; serale dalle 19:00



Giovedì 15 maggio: Quarti di finale – sessione diurna dalle 13:00; serale dalle 19:00

Venerdì 16 maggio: Semifinali – sessione diurna dalle 14:00; serale dalle 19:00

Domenica 18 maggio: Finale dalle 13:00

LE DATE E IL PROGRAMMA DEL TORNEO FEMMINILE

Martedì 6 maggio: 1°turno – sessione unica dalle 11:00

Mercoledì 7 maggio: 1°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Giovedì 8 maggio: 2°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Venerdì 9 maggio: 2°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Sabato 10 maggio: 3°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Domenica 11 maggio: 3°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Lunedì 12 maggio: Ottavi di finale – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Martedì 13 maggio: Quarti di finale – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Mercoledì 14 maggio: Quarti di finale – sessione diurna dalle 13:00; serale dalle 19:00



Giovedì 15 maggio: Semifinali – sessione diurna dalle 13:00; serale dalle 19:00

Sabato 17 Maggio: Finale dalle 17:00

COME SEGUIRE IL TORNEO DI ROMA IN TV

La copertura televisiva dell’evento romano sarà affidata come di consueto a Sky Sport, che seguirà tutta la settimana di incontri del tabellone principale tramite i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Max, oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività. Il torneo femminile potrà essere seguito in chiaro anche su SuperTennis. Anche la RAI trasmetterà un incontro al giorno del torneo maschile. Sarà possibile seguire gli incontri in streaming tramite le piattaforme Sky Go, NOW, RaiPlay e SuperTennix. In alternativa, Sportface garantirà ai propri news e approfondimenti al termine delle partite e per tutta la durata del prestigioso torneo.