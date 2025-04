L’entry list del torneo Masters 1000 di Roma 2025, in programma dal 7 al 18 maggio sui campi di in terra rossa del Foro Italico. La doppia attesa sta per volgere al termine: torna il grande tennis degli Internzionali d’Italia e torna anche il nostro numero un al mondo Jannik Sinner. Dopo l’assenza di tre mesi il suo nome è di nuovo presente in un entry list ufficiale e il due volte vincitore Slam è pronto a fare il suo ritorno nella Capitale a distanza di due anni dall’ultima volta. Il numeroso pubblico atteso durantee le due settimane di torneo avrà modo di seguire tanti italiani: in main draw oltre a Sinner è già assicurata la presenza di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Mattia Bellucci. E a questi si aggiungeranno diverse wild card nelle prossime settimane. Di seguito l’entry list completa del torneo Masters 1000 di Roma 2025.

ENTRY L IST MASTERS 1000 ROMA 2025

Sinner, Jannik ITA 1

Zverev, Alexander GER 2

Alcaraz, Carlos ESP 3

Fritz, Taylor USA 4

Djokovic, Novak SRB 5

Draper, Jack GBR 6

Ruud, Casper NOR 7

Tsitsipas, Stefanos GRE 8

Rublev, Andrey 9

de Minaur, Alex AUS 10

Medvedev, Daniil 11

Rune, Holger DEN 12

Paul, Tommy USA 13

Shelton, Ben USA 14

Fils, Arthur FRA 15

Musetti, Lorenzo ITA 16

Tiafoe, Frances USA 17

Dimitrov, Grigor BUL 18

Auger-Aliassime, Felix CAN 19

Humbert, Ugo FRA 20

Machac, Tomas CZE 21

Cerundolo, Francisco ARG 22

Mensik, Jakub CZE 23

Korda, Sebastian USA 24

Khachanov, Karen 25

Hurkacz, Hubert POL 26

Popyrin, Alexei AUS 27

Lehecka, Jiri CZE 28

Shapovalov, Denis CAN 29

Mpetshi Perricard, Giovanni FRA 30

Nakashima, Brandon USA 31

Tabilo, Alejandro CHI 32

Baez, Sebastian ARG 33

Opelka, Reilly USA 33 (PR)

Berrettini, Matteo ITA 34

Griekspoor, Tallon NED 35

Cobolli, Flavio ITA 36

Michelsen, Alex USA 37

Thompson, Jordan AUS 38

Muller, Alexandre FRA 39

Arnaldi, Matteo ITA 40

Sonego, Lorenzo ITA 41

Davidovich Fokina, Alejandro ESP 42

Borges, Nuno POR 43

Monfils, Gael FRA 44

Giron, Marcos USA 45

Etcheverry, Tomas Martin ARG 46

Kecmanovic, Miomir SRB 47

Darderi, Luciano ITA 48

Struff, Jan-Lennard GER 49

Bergs, Zizou BEL 50

Martinez, Pedro ESP 51

Bautista Agut, Roberto ESP 52

Zhang, Zhizhen CHN 53

Munar, Jaume ESP 54

Halys, Quentin FRA 55

Goffin, David BEL 56

Carballes Baena, Roberto ESP 57

Jarry, Nicolas CHI 58

Fonseca, Joao BRA 59

Shang, Juncheng CHN 60

Comesana, Francisco ARG 61

Bonzi, Benjamin FRA 62

Ugo Carabelli, Camilo ARG 63

Dzumhur, Damir BIH 64

Nishikori, Kei JPN 65

Bellucci, Mattia ITA 66

Bu, Yunchaokete CHN 67

Safiullin, Roman 68

Tien, Learner USA 69

Navone, Mariano ARG 70

Nishioka, Yoshihito JPN 71

Medjedovic, Hamad SRB 72

Fearnley, Jacob GBR 73

Rinderknech, Arthur FRA 74

Moutet, Corentin FRA 75

Bublik, Alexander KAZ 76

Kovacevic, Aleksandar USA 77

Djere, Laslo SRB 78

ALTERNATES

1. Diallo, Gabriel CAN 79

2. Gaston, Hugo FRA 80

3. Marozsan, Fabian HUN 81

4. O’Connell, Christopher AUS 82

5. Vukic, Aleksandar AUS 83

6. Altmaier, Daniel GER 84

7. Hijikata, Rinky AUS 85

8. Walton, Adam AUS 86

9. Norrie, Cameron GBR 87

10. van de Zandschulp, Botic NED 88

11. Fucsovics, Marton HUN 89

12. Duckworth, James AUS 90

13. Collignon, Raphael BEL 91

14. Kokkinakis, Thanasi AUS 92

15. Nardi, Luca ITA 93