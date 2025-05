La giornata di oggi, domenica 4 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. Occhi puntati sulla Formula 1 con il Gran Premio di Miami che scatta alle ore 22.00. Volge al termine il Masters 1000 di Madrid con la finale tra Jack Draper e Casper Ruud (ore 18.30). Il 29° turno di Serie A di basket protagonista con ben sette partite in contemporanea (ore 18.15). In campo Pistoia-Cremona, Sassari-Brescia, Scafati-Virtus Bologna, Tortona-Napoli, Trapani-Olimpia Milano, Treviso-Venezia e Varese Trieste. Prosegue la finale Scudetto di Superlega con gara-3 tra Trento e Civitanova (ore 20.30). Quattro incontri della 35ª giornata di Serie A con vista sulla lotta Champions League. Empoli-Lazio (ore 12.30) ad aprire il palinsesto. Seguono Monza-Atalanta (15.00), Roma-Fiorentina (18.00) e Bologna-Juventus (20.45).

IL PALINSESTO DI DOMENICA 4 MAGGIO

07.45 – Eurosport: Equitazione, GCT. Shanghai

10.30 – Eurosport2: Ciclismo, Giro Turchia. 8^ tappa

11.00 – Tv8: Superbike, Italia. Superpole Race – SkySportUno: Superbike, Italia. Superpole Race

11.00 – Sportitalia: Calcio, Primavera. Milan-Udinese

11.45 – SkyMotoGP: WCR, Italia. Gara 2

12.00 – SkySportUno: Auto, GTWC Europe. Gara 1 Brands Hatch

12.30 – Dazn: Calcio, serie A. Empoli-Lazio

12.30 – RaiSport: Calcio, serie A donne. Roma-Milan – Dazn: Calcio, serie A donne. Roma-Milan

12.20 – Eurosport2: Ciclismo, Vuelta donne. 1^ tappa

13.00 – Sportitalia: Calcio, Primavera. Sampdoria-Lazio

13.45 – Eurosport: Biliardo, Mondiali. Finale

14.00 – Dazn: Calcio, Liga. Real Madrid-Celta Vigo

14.00 – Tv8: Superbike, Italia. Gara 2 – SkySportUno: Superbike, Italia. Gara 2

14.15 – Eurosport2: Ciclismo, Giro Romandia. 5^ tappa

15.00 – Dazn: Calcio, serie A. Monza-Atalanta

15.00 – Dazn: Calcio, Zona serie B

15.00 – Dazn: Calcio, serie B. Bari-Pisa

15.00 – Dazn: Calcio, serie B. Brescia-Juve Stabia

15.00 – Dazn: Calcio, serie B. Carrarese-Modena

15.00 – Dazn: Calcio, serie B. Catanzaro-Sampdoria

15.00 – Dazn: Calcio, serie B. Cesena-Palermo

15.00 – Dazn: Calcio, serie B. Frosinone-Cittadella

15.00 – Dazn: Calcio, serie B. Salernitana-Mantova

15.00 – Dazn: Calcio, serie B. Sudtirol-Cosenza

15.00 – SkyCalcio: Calcio, Premier. Brighton-Newcastle

15.00 – SkyArena: Calcio, Premier. Brentford-ManUtd

15.00 – SkySport252: Calcio, Premier. West Ham-Tottenham

15.00 – SkySportUno: Volley, Champions donne. Finale 3° posto – Dazn: Volley, Champions donne. Finale 3° posto

15.00 – Italia1: Formula E, R7 Monaco

15.00 – SoloCalcio: Calcio, serie D. Folgore Caratese-Vigasio

15.10 – SkyMotoGP: Supersport, Italia. Gara 2

15.20 – Rai2: Volley, Superlega. Gara 3 Trento-Civitanova

15.30 – SkyTennis: Tennis, Wta Madrid. Finale doppio

16.15 – Dazn: Calcio, Liga. Siviglia-Leganes

16.45 – SkyMax: Auto, GTWC Europe. Gara 2 Brands Hatch

17.30 – SkyArena: Calcio, Premier. Chelsea-Liverpool

17.30 – SkySport255: Calcio, Bundesliga. Friburgo-Leverkusen

17.30 – SkySport253: Calcio, serie C. Giana Erminio-Virtus VR

17.30 – SkySport254: Calcio, serie C. Renate-Arzignano

18.00 – SkyCalcio: Calcio, serie A. Roma-Fiorentina – Dazn: Calcio, serie A. Roma-Fiorentina

18.00 – SkySportUno: Volley, Champions donne. Finale – Dazn: Volley, Champions donne. Finale

18.00 – RaiSport: Basket, A1 donne. Gara 2 Schio-Venezia

18.15 – DMAX: Basket, serie A. Trapani-Milano

18.15 – Eurosport2: Basket, serie A. Treviso-Venezia

18.30 – Dazn: Calcio, Liga. Espanyol-Betis

18.30 – SkyTennis: Tennis, Atp Madrid. Finale

19.00 – SkyF1: F1 Academy, Gp Miami. Gara 2

19.30 – Dazn: Calcio, serie B. Cremonese-Sassuolo

19.30 – SkyArena: Calcio, Bundesliga. Mainz-Eintracht

19.30 – Eurosport: Biliardo, Mondiali. Finale

19.45 – SkyMax: Auto, Indycar Series. Children’s Alabama Indy GP

20.00 – SkyCalcio: Calcio, serie C. Diretta gol

20.00 – RaiSport: Calcio, serie C. Benevento-Juventus NG – SkySport252: Calcio, serie C. Benevento-Juventus NG

20.00 – SkySport253: Calcio, serie C. Catania-Giugliano

20.00 – SkySport254: Calcio, serie C. Trento-Atalanta U23

20.00 – SkySport255: Calcio, serie C. Potenza-Picerno

20.00 – SkySport256: Calcio, serie C. Arezzo-Gubbio

20.00 – SkySport257: Calcio, serie C. Vis Pesaro-Pontedera

20.00 – SkySport258: Calcio, serie C. Pineto-Pianese

20.20 – Eurosport2: Golf, Byron Nelson. 4^ giornata

20.45 – Dazn: Calcio, serie A. Bologna-Juventus

21.00 – Dazn: Calcio, Liga. Real Sociedad-Athletic Bilbao

21.30 – Dazn: Calcio, Portogallo. Sporting-Gil Vicente

22.00 – SkySportUno: F1, Gp Miami. Gara